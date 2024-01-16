Chiplakova Наталия, Анатолия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chiplakova Наталия, Анатолия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Chiplakov Иван Лазаревич

Рождение ребёнка
30.01.1889

Дочь: Chiplakova София Ивановна

Отец ребёнка: Chiplakov Иван Лазаревич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
27.09.1891

Дочь: Chiplakova Елисавета Ивановна

Отец ребёнка: Chiplakov Иван Лазаревич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
19.01.1894

Дочь: Chiplakova Епистилия Ивановна

Отец ребёнка: Chiplakov Иван Лазаревич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
12.09.1895

Дочь: Chiplakova Элпис, Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Chiplakov Иван Лазаревич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
Неизвестно

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