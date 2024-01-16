Chiplakova Наталия, Анатолия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1889
Дочь: Chiplakova София Ивановна
Отец ребёнка: Chiplakov Иван Лазаревич
Рождение ребёнка
27.09.1891
Дочь: Chiplakova Елисавета Ивановна
Отец ребёнка: Chiplakov Иван Лазаревич
Рождение ребёнка
19.01.1894
Дочь: Chiplakova Епистилия Ивановна
Отец ребёнка: Chiplakov Иван Лазаревич
Рождение ребёнка
12.09.1895
Дочь: Chiplakova Элпис, Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Chiplakov Иван Лазаревич
Смерть
Неизвестно