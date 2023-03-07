Защук Августа (Лидия) Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.06.1871
Дата смерти08.01.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918 по 1927
Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1930 по 1937
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
08.01.1938
Тула, город Тула, Тульская область