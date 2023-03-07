Защук Августа (Лидия) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Защук Августа (Лидия) Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

14.06.1871

Дата смерти

08.01.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1918 по 1927
Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1930 по 1937
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
08.01.1938
Тула, город Тула, Тульская область
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