Целищев юрий викторовичь
Место рождения
Дата рождения15.12.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1958
Бракосочетание
08.09.1990
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.01.1993
Дочь: Целищева анастасия юрьевна
Мать ребёнка: Целищева татьяна николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Целищева ника юрьевна
Мать ребёнка: Целищева татьяна николаевна
Бракосочетание
Неизвестно