Целищев юрий викторовичь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦелищев юрий викторовичь

Целищев юрий викторовичь

avatar

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

15.12.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1958

Отец: Целищев виктор григорьевичь

Мать: Целищева наталья ивановна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
08.09.1990

Жена: Целищева татьяна николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.01.1993

Дочь: Целищева анастасия юрьевна

Мать ребёнка: Целищева татьяна николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Целищева ника юрьевна

Мать ребёнка: Целищева татьяна николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целищева татьяна николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close