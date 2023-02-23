Ефремова Вера Григорьевна
Место рожденияПсебай , Краснодарский край
Дата рождения25.09.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Псебай , Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефремов Виктор Николаевич
Псебай , Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно