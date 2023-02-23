Ефремова Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Вера Григорьевна

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Место рождения

Псебай , Краснодарский край

Дата рождения

25.09.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Псебай , Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефремов Виктор Николаевич

Псебай , Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Виктор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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