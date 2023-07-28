Янатьева Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1906
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Янатьев Василий Лазаревич
Рождение ребёнка
15.01.1909
Сын: Янатьев Харлампмй Васильевич
Отец ребёнка: Янатьев Василий Лазаревич
Рождение ребёнка
02.01.1912
Отец ребёнка: Янатьев Василий Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно