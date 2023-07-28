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Янатьева Евдокия Ивановна

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1906

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Янатьев Василий Лазаревич

Рождение ребёнка
15.01.1909

Сын: Янатьев Харлампмй Васильевич

Отец ребёнка: Янатьев Василий Лазаревич

Рождение ребёнка
02.01.1912

Сын: Янатьев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Янатьев Василий Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янатьев Василий Лазаревич

Смерть
Неизвестно