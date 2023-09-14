Носкова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Носков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Носков Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носков Василий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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