Носкова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Носков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Носков Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно