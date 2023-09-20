Позднякова Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.2007
Дочь: Позднякова Алина Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.01.2013
Дочь: Позднякова Амина Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.08.2021
Сын: Харичев Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Харичев Сергей Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно