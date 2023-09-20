Позднякова Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вискривец Владимир Петрович

Мать: Вискривец Любовь Александровна

Рождение ребёнка
20.05.2007

Дочь: Позднякова Алина Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.01.2013

Дочь: Позднякова Амина Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.08.2021

Сын: Харичев Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Харичев Сергей Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харичев Сергей Леонидович

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