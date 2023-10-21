Едрёнкин Кузьма Лукъянович
Место рожденияд. Старая Александровка, Уфимского района
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
д. Старая Александровка, Уфимского района
сын "ЛУКАШИХИ" Участник ВОВ, рядовой, демобилизован в 1945. Работал на НУНПЗ
Рождение ребёнка
1942
Сын: Едрёнкин Владимир Кузьмич
Мать ребёнка: Едрёнкина Ульяна Трифоновна
д. Старая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: сын "ЛУКАШИХИ" Участник ВОВ, рядовой, демобилизован в 1945. Работал на НУНПЗ