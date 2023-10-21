Едрёнкин Кузьма Лукъянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкин Кузьма Лукъянович

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Место рождения

д. Старая Александровка, Уфимского района

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Едрёнкин Лукьян Григорьевич

Мать: Едрёнкина - Лукашиха Мария Ивановна

д. Старая Александровка, Уфимского района
сын "ЛУКАШИХИ" Участник ВОВ, рядовой, демобилизован в 1945. Работал на НУНПЗ
Рождение ребёнка
1942

Сын: Едрёнкин Владимир Кузьмич

Мать ребёнка: Едрёнкина Ульяна Трифоновна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Едрёнкина Ульяна Трифоновна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: сын "ЛУКАШИХИ" Участник ВОВ, рядовой, демобилизован в 1945. Работал на НУНПЗ
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