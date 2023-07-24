Косовских Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.2007
Дочь: Уварова Ульяна Олеговна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.08.2014
Сын: Усольцев Владислав Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.08.2014
Сын: Усольцев Станислав Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности