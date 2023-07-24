Косовских Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косовских Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
05.06.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.2007

Дочь: Уварова Ульяна Олеговна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.08.2014

Сын: Усольцев Владислав Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.08.2014

Сын: Усольцев Станислав Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности