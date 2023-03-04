Белоусова (Вдовкина) Елизавета Ивановна
Место рожденияд. Гудки
Дата рождения05.10.1910
Дата смерти05.06.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1910
Отец: Вдовкин Иван
Мать: не указана
д. Гудки
Нагорский район
Рождение ребёнка
04.10.1932
Сын: Белоусов Генадий Васильевич
Отец ребёнка: Белоусов Василий Максимович
д. Белоусовцы
Рождение ребёнка
08.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белоусов Василий Максимович
д. Белоусовцы
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Рождение ребёнка
14.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белоусов Василий Максимович
д. Белоусовцы
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Белоусовка
Смерть
05.06.1988