Белоусова (Вдовкина) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова (Вдовкина) Елизавета Ивановна

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Место рождения

д. Гудки

Дата рождения

05.10.1910

Дата смерти

05.06.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1910

Отец: Вдовкин Иван

Мать: не указана

д. Гудки
Нагорский район
Рождение ребёнка
04.10.1932

Сын: Белоусов Генадий Васильевич

Отец ребёнка: Белоусов Василий Максимович

д. Белоусовцы
Рождение ребёнка
08.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоусов Василий Максимович

д. Белоусовцы
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Рождение ребёнка
14.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоусов Василий Максимович

д. Белоусовцы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Василий Максимович

Место жительства
Неизвестно
д. Белоусовка
Смерть
05.06.1988
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