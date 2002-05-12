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Егорова Валентина Вячеславовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.05.2002

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.2002

Отец: Егоров Вячеслав Александрович

Мать: Егорова Юлия Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва