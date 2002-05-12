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Егорова Валентина Вячеславовна
Егорова Валентина Вячеславовна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
12.05.2002
Пол
Женский
Отец
Егоров Вячеслав Александрович
1953 г.р.
Мать
Егорова Юлия Юрьевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.2002
Отец:
Егоров Вячеслав Александрович
Мать:
Егорова Юлия Юрьевна
Москва
, город федерального значения Москва
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