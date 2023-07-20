Самович Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамович Ольга Анатольевна

Самович Ольга Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1955

Отец: Самович Анатолий Николаевич

Мать: Самович Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
1977

Сын: Болотный Денис Витальевич

Отец ребёнка: Болотный Виталий Степанович

Рождение ребёнка
1980

Сын: Болотный Михаил Витальевич

Отец ребёнка: Болотный Виталий Степанович

Рождение ребёнка
03.10.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болотный Виталий Степанович