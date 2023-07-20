Самович Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1955
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1955
Рождение ребёнка
1977
Сын: Болотный Денис Витальевич
Отец ребёнка: Болотный Виталий Степанович
Рождение ребёнка
1980
Сын: Болотный Михаил Витальевич
Отец ребёнка: Болотный Виталий Степанович
Рождение ребёнка
03.10.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Болотный Виталий Степанович