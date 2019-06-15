Никишина Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишина Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1945

Дата смерти

15.06.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
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Рождение
16.11.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1971

Сын: Никишин Олег Алексанрович

Отец ребёнка: Никишин Александр Ильич

Рождение ребёнка
12.05.1975

Дочь: Никишина Светлана Александровна

Отец ребёнка: Никишин Александр Ильич

Смерть
15.06.2019
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