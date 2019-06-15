Никишина Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1945
Дата смерти15.06.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1971
Сын: Никишин Олег Алексанрович
Отец ребёнка: Никишин Александр Ильич
Рождение ребёнка
12.05.1975
Дочь: Никишина Светлана Александровна
Отец ребёнка: Никишин Александр Ильич
Смерть
15.06.2019