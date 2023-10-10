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Петр Вуколович

Место рождения

Зрелово

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

1789 г.р.

Жена

1809 г.р.

Дети

Около 1831 г.р.
Около 1833 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Вукол Фёдорович

Мать: Наталья Петровна

Место жительства
С 1814
В ревизии 1816 года, указано, что переведен в д. Дуброво в 1814 году.
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Парасковья Петровна

Мать ребёнка: Василиса Петровна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Федор Петрович

Мать ребёнка: Василиса Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Петровна

Смерть
После 1834
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