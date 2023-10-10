Петр Вуколович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Вукол Фёдорович
Мать: Наталья Петровна
Место жительства
С 1814
В ревизии 1816 года, указано, что переведен в д. Дуброво в 1814 году.
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Парасковья Петровна
Мать ребёнка: Василиса Петровна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Федор Петрович
Мать ребёнка: Василиса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Петровна
Смерть
После 1834