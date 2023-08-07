Прасковья Филатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Филат (Феофист) Федорович
Мать: Агафья Савельевна
Бракосочетание
12.01.1789
Муж: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Тихон Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Петр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Емельян Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно