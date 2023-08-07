Прасковья Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Филатовна

Прасковья Филатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Филат (Феофист) Федорович

Мать: Агафья Савельевна

Бракосочетание
12.01.1789

Муж: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Петр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Емельян Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно