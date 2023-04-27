Леньшин Илья Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1962
Сын: Леньшин Пётр Ильич
Мать ребёнка: Леньшина Раиса Александровна
Кулешовка, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Леньшина Раиса Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно