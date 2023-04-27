Леньшин Илья Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леньшин Илья Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леньшин Анисим Филиппович

Мать: Леньшина Прасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
28.06.1962

Сын: Леньшин Пётр Ильич

Мать ребёнка: Леньшина Раиса Александровна

Кулешовка, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леньшин Владимир Ильич

Мать ребёнка: Леньшина Раиса Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леньшина Раиса Александровна

Смерть
Неизвестно
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