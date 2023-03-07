Добрынин Афанасий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: Добрынин Яков Евтифьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Добрынина Ефимия Афанасьевна
Мать ребёнка: Добрынина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Добрынин Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Добрынина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Добрынина Василиса Афанасьевна
Мать ребёнка: Добрынина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добрынина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно