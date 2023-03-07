Добрынин Афанасий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынин Афанасий Яковлевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Добрынин Яков Евтифьевич

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Добрынина Ефимия Афанасьевна

Мать ребёнка: Добрынина Мария Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Добрынин Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Добрынина Мария Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Добрынина Василиса Афанасьевна

Мать ребёнка: Добрынина Мария Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрынина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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