Степанов Арнольд Хайкович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Степанов Хайк Маркарович
Мать: Степанова Надежда
Рождение ребёнка
1963
Сын: Степанов Дмитрий Арнольдович
Мать ребёнка: Степанова Галина
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Олишевко Надежда Арнольдовна
Мать ребёнка: Степанова Галина
Рождение ребёнка
1970
Сын: Степанов Армен Арнольдович
Мать ребёнка: Степанова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанова Галина