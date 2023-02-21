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Степанов Арнольд Хайкович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Степанов Хайк Маркарович

Мать: Степанова Надежда

Рождение ребёнка
1963

Сын: Степанов Дмитрий Арнольдович

Мать ребёнка: Степанова Галина

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Олишевко Надежда Арнольдовна

Мать ребёнка: Степанова Галина

Рождение ребёнка
1970

Сын: Степанов Армен Арнольдович

Мать ребёнка: Степанова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Галина

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