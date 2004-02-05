Михайлов Алексей Борисович
Место рождения
Дата рождения17.01.1937
Дата смерти05.02.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1937
Отец: Михайлов Борис
Мать: Полина
Бракосочетание
17.11.1960
Рождение ребёнка
10.09.1961
Сын: Михайлов Игорь Алексеевич
Мать ребёнка: Михайлова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
10.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Мария Андреевна
Смерть
05.02.2004