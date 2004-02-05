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Михайлов Алексей Борисович

Место рождения

Чебаково, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.01.1937

Дата смерти

05.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1937

Отец: Михайлов Борис

Мать: Полина

Чебаково, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
17.11.1960

Жена: Михайлова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
10.09.1961

Сын: Михайлов Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Михайлова Мария Андреевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Мария Андреевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
05.02.2004
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область