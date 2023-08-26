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Бедрина Алла Васильевна
Бедрина Алла Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Пол
Женский
Отец
Малыгин Василий Петрович
1916 г.р.
Мать
Малыгина (Бедрина) Евдокия Александровна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Малыгин Василий Петрович
Мать:
Малыгина Евдокия Александровна
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