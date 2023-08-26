Бедрина Алла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедрина Алла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Малыгин Василий Петрович

Мать: Малыгина Евдокия Александровна

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