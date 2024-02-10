Сенатова Наталья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Сенатова Агапия Степанова
Отец ребёнка: Сенатов Степан Ксенофонтов
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Сенатов Степан Ксенофонтов
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Сенатов Степан Ксенофонтов
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Сенатов Степан Ксенофонтов
Смерть
Неизвестно