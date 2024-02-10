Сенатова Наталья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенатова Наталья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенатов Степан Ксенофонтов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Сенатова Агапия Степанова

Отец ребёнка: Сенатов Степан Ксенофонтов

Кезьмино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Сенатов Леонтий Степанов

Отец ребёнка: Сенатов Степан Ксенофонтов

Кезьмино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Сенатов Тихон Степанов

Отец ребёнка: Сенатов Степан Ксенофонтов

Рождение ребёнка
1862

Сын: Сенатов Логгин Степанов

Отец ребёнка: Сенатов Степан Ксенофонтов

Кезьмино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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