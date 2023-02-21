Неворотов Иван Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Неворотова Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Неворотов Лифант Иванович
Мать ребёнка: Неворотова Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Неворотова Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.08.1850
Дочь: Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Неворотова Матрена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно