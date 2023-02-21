Неворотов Иван Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеворотов Иван Захарович

Неворотов Иван Захарович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Неворотов Захар Васильевич

Мать: Неворотова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Неворотов Михей Иванович

Мать ребёнка: Неворотова Матрена Дмитриевна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Неворотов Лифант Иванович

Мать ребёнка: Неворотова Матрена Дмитриевна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Неворотова Матрена Дмитриевна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
?.08.1850

Дочь: Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Неворотова Матрена Дмитриевна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неворотова Матрена Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close