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Малиновская Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1811

Муж: Малиновский Степан Петрович

Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Филонида Степановна

Отец ребёнка: Малиновский Степан Петрович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Малиновский Степан Петрович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Серафима Степановна

Отец ребёнка: Малиновский Степан Петрович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Малиновский Александр Степанович

Отец ребёнка: Малиновский Степан Петрович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Малиновский Иван Степанович

Отец ребёнка: Малиновский Степан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малиновский Павел Степанович

Отец ребёнка: Малиновский Степан Петрович

Смерть
Неизвестно
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