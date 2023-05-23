Малиновская Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1811
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Филонида Степановна
Отец ребёнка: Малиновский Степан Петрович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Малиновский Степан Петрович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Серафима Степановна
Отец ребёнка: Малиновский Степан Петрович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Малиновский Александр Степанович
Отец ребёнка: Малиновский Степан Петрович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Малиновский Иван Степанович
Отец ребёнка: Малиновский Степан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малиновский Павел Степанович
Отец ребёнка: Малиновский Степан Петрович
Смерть
Неизвестно