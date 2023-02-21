Резванова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резванова Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1971 г.р.

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1974

Отец: Рафаель

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1998

Дочь: Бадртдинова Виктория

Отец ребёнка: Исламов Руслан

Рождение ребёнка
17.12.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Резванов Ильгам

Россия, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резванов Ильгам

Развод
Неизвестно

Муж: Исламов Руслан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исламов Руслан

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