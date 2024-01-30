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Рощупкин Василий Николаевич

Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Рощупкин Николай Андреевич

Мать: Рощупкина (Глебова) Варвара Прокофьевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Индина (Рощупкина) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Рощупкина (Бегичева) Наталья Андреевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рощупкин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Рощупкина (Бегичева) Наталья Андреевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рощупкина (Бегичева) Наталья Андреевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Смерть
2000
Шелаево, Валуйский, Белгородская область

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