Рощупкин Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Индина (Рощупкина) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Рощупкина (Бегичева) Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рощупкин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Рощупкина (Бегичева) Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000