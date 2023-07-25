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(Маслова) Елена Васильевна
(Маслова) Елена Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Бокова (Маслова) Дарья Степановна
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать:
Бокова Дарья Степановна
Смерть
Неизвестно
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