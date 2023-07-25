(Маслова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маслова) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: Бокова Дарья Степановна

Смерть
Неизвестно