Червякова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1848
Дата смерти10.03.1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848
Отец: Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1864
Муж: Червяков Аким
Рождение ребёнка
25.09.1866
Дочь: (Червякова) Ефросиния
Отец ребёнка: Червяков Аким
Рождение ребёнка
30.08.1868
Дочь: (Червякова) Марфа
Отец ребёнка: Червяков Аким
Рождение ребёнка
27.10.1869
Дочь: (Червякова) Прасковья
Отец ребёнка: Червяков Аким
Рождение ребёнка
04.09.1876
Дочь: (Червякова) Елизавета
Отец ребёнка: Червяков Аким
Рождение ребёнка
03.09.1883
Сын: Червяков Захарий
Отец ребёнка: Червяков Аким
Рождение ребёнка
06.10.1886
Дочь: (Червякова) Полина
Отец ребёнка: Червяков Аким
Рождение ребёнка
04.12.1888
Сын: Червяков Николай
Отец ребёнка: Червяков Аким
Смерть
10.03.1914