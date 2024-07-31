Червякова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червякова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1848

Дата смерти

10.03.1914

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1846 г.р.

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848

Отец: Филипп

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1864

Муж: Червяков Аким

Рождение ребёнка
25.09.1866

Дочь: (Червякова) Ефросиния

Отец ребёнка: Червяков Аким

Рождение ребёнка
30.08.1868

Дочь: (Червякова) Марфа

Отец ребёнка: Червяков Аким

Рождение ребёнка
27.10.1869

Дочь: (Червякова) Прасковья

Отец ребёнка: Червяков Аким

Рождение ребёнка
04.09.1876

Дочь: (Червякова) Елизавета

Отец ребёнка: Червяков Аким

Рождение ребёнка
03.09.1883

Сын: Червяков Захарий

Отец ребёнка: Червяков Аким

Рождение ребёнка
06.10.1886

Дочь: (Червякова) Полина

Отец ребёнка: Червяков Аким

Рождение ребёнка
04.12.1888

Сын: Червяков Николай

Отец ребёнка: Червяков Аким

Смерть
10.03.1914

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