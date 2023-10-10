Меньшиков Терентий Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшиков Терентий Евсеевич

Место рождения

Кургат

Дата рождения

1804

Дата смерти

01.01.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Меньшиков Евсей Евсеевич

Мать: Меньшикова Ирина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мигачёва Васса Терентьевна

Мать ребёнка: Меньшикова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Меньшиков Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: Меньшикова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
25.04.1833

Дочь: Меньшикова Анастасия Терентьевна

Мать ребёнка: Меньшикова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Меньшиков Григорий Терентьевич

Мать ребёнка: Меньшикова Татьяна Андреевна

3й сын от 1й жены
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Степанида Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Татьяна Андреевна

Смерть
01.01.1877
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