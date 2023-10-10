Меньшиков Терентий Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти01.01.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мигачёва Васса Терентьевна
Мать ребёнка: Меньшикова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Меньшиков Михаил Терентьевич
Мать ребёнка: Меньшикова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
25.04.1833
Дочь: Меньшикова Анастасия Терентьевна
Мать ребёнка: Меньшикова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Меньшиков Григорий Терентьевич
Мать ребёнка: Меньшикова Татьяна Андреевна
3й сын от 1й жены
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1877