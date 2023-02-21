Лунина (Малинина) Альбина Яковлевна
Место рожденияд. Сысоево
Дата рождения18.04.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1937
Отец: Малинин Яков Николаевич
Мать: Малинина Анна Петровна
д. Сысоево
Рождение ребёнка
25.07.1969
Дочь: Зайцева Лариса Станиславовна
Отец ребёнка: Лунин Станислав Александрович
Иваново
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионерка
Место жительства
Неизвестно
Иваново