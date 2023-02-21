Лунина (Малинина) Альбина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунина (Малинина) Альбина Яковлевна

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Место рождения

д. Сысоево

Дата рождения

18.04.1937

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1937

Отец: Малинин Яков Николаевич

Мать: Малинина Анна Петровна

д. Сысоево
Рождение ребёнка
25.07.1969

Дочь: Зайцева Лариса Станиславовна

Отец ребёнка: Лунин Станислав Александрович

Иваново
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунин Станислав Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионерка
Место жительства
Неизвестно
Иваново
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