Хомутов Лин Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутов Лин Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хомутов Матвей

Мать: Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомутова Лариса Линовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомутова Гайания Линовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомутова Марионилла Линовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомутов Феоген Линович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомутова Ангелина Линовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Под колесами поезда?
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