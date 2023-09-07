Хомутов Лин Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хомутов Матвей
Мать: Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомутова Лариса Линовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомутова Гайания Линовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомутова Марионилла Линовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомутова Ангелина Линовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Под колесами поезда?