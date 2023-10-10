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Радченко Алексей Георгиевич

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

09.08.1925

Дата смерти

09.01.1945

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1925

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Радченко Параскева Семёновна

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Скрыто настройками приватности
Призыв на военную службу
12.03.1943
Первомайский РВК, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Первомайский р-н Военно-пересыльный пункт: в/ч п/п 20029 Прибыл в часть: 13.03.1943
Ранение
06.01.1945
Последнее место службы: 32 мбр Наводчик. Младший сержант. После ранения направлен в госпиталь Венгрия, варм. Пешт-Пилис-Шолт-Кишкун, с. Кишкунлацхаза.
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Согласно данным РВК Мать -Параскева Семёновна Радченко на момент призыва проживала г. Новосибирск, ст. Пинская (правильно Инская), ул. Физкультурная 101
Смерть
09.01.1945
Последнее место службы: 32 мбр Дата выбытия: 18.01.1945 Причина выбытия: умер Госпиталь: ХППГ 212 Первичное место захоронения: Венгрия, варм. Пешт-Пилис-Шолт-Кишкун, с. Кишкунлацхаза, кладбище, могила... Показать все
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