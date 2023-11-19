Заводнова Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демонов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заводнов Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Заводнов Константин Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заводнова Юлия Константиновна
Отец ребёнка: Заводнов Константин Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заводнова Евгения Константиновна
Отец ребёнка: Заводнов Константин Петрович
Рождение ребёнка
28.02.1995
Дочь: Зязина Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Заводнов Константин Петрович