Заводнова Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаводнова Татьяна Петровна

Заводнова Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демонов Петр Иванович

Мать: Демонова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заводнов Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Заводнов Константин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заводнова Юлия Константиновна

Отец ребёнка: Заводнов Константин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заводнова Евгения Константиновна

Отец ребёнка: Заводнов Константин Петрович

Рождение ребёнка
28.02.1995

Дочь: Зязина Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Заводнов Константин Петрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.