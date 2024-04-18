Бобровский Дмитрий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1901 ст.
Дочь: Бобровская Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Бобровская Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
18.04.1904 ст.
Дочь: Бобровская Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Бобровская Пелагея Петровна
Смерть
Неизвестно