Бобровский Дмитрий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровский Дмитрий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бобровский Герасим Исидорович?

Мать: Бобровская Елена Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобровская Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
18.05.1901 ст.

Дочь: Бобровская Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Бобровская Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
18.04.1904 ст.

Дочь: Бобровская Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Бобровская Пелагея Петровна

Смерть
Неизвестно

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