Быстров Павел Ильич
Место рождения
Дата рождения21.01.1940
Дата смерти25.01.2004
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1940
Отец: Быстров Илья Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быстрова Валерия Григорьевна
Смерть
25.01.2004
Калининград, город Калининград, Калининградская область