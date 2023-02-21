Серена Блэкфайер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерена Блэкфайер

Серена Блэкфайер

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

170 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
183

Сын: Блэкфайер Эйгон

Отец ребёнка: Блэкфайер Деймон

Рождение ребёнка
183

Сын: Блэкфайер Эймон

Отец ребёнка: Блэкфайер Деймон

Рождение ребёнка
После 189

Сын: Блэкфайер Хейгон

Отец ребёнка: Блэкфайер Деймон

Рождение ребёнка
189

Сын: Блэкфайер Деймон II

Отец ребёнка: Блэкфайер Деймон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блэкфайер Деймон

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close