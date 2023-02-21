Серена Блэкфайер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
183
Сын: Блэкфайер Эйгон
Отец ребёнка: Блэкфайер Деймон
Рождение ребёнка
183
Сын: Блэкфайер Эймон
Отец ребёнка: Блэкфайер Деймон
Рождение ребёнка
После 189
Сын: Блэкфайер Хейгон
Отец ребёнка: Блэкфайер Деймон
Рождение ребёнка
189
Сын: Блэкфайер Деймон II
Отец ребёнка: Блэкфайер Деймон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блэкфайер Деймон
Смерть
Неизвестно