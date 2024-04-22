Иван Дементьевич Орлов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Дементий Алексеевич
Мать: Орлова Ольга Ивановна
Бракосочетание
17.02.1891 ст.
Жена: Орлова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1895 ст.
Сын: Орлов Павел Иванович
Мать ребёнка: Орлова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Семен Иванович
Мать ребёнка: Орлова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно