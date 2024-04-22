Иван Дементьевич Орлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Дементьевич Орлов

Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Дементий Алексеевич

Мать: Орлова Ольга Ивановна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
17.02.1891 ст.

Жена: Орлова Евдокия Ивановна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
17.06.1895 ст.

Сын: Орлов Павел Иванович

Мать ребёнка: Орлова Евдокия Ивановна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Семен Иванович

Мать ребёнка: Орлова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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