(Ивановская) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ивановская) Варвара

Место рождения

хутор Гондарево

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Ивановский Матвей

Мать: Оксана

хутор Гондарево
Рождение ребёнка
24.08.1937

Сын: Пранцузов Николай

Отец ребёнка: Пранцузов Филипп Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: Пранцузов Филипп Павлович

хутор Гондарево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Пранцузов Филипп Павлович

хутор Гондарево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пранцузов Алексей

Отец ребёнка: Пранцузов Филипп Павлович

хутор Гондарево
Смерть
Неизвестно
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