(Ивановская) Варвара
Место рожденияхутор Гондарево
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Ивановский Матвей
Мать: Оксана
хутор Гондарево
Рождение ребёнка
24.08.1937
Сын: Пранцузов Николай
Отец ребёнка: Пранцузов Филипп Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна
Отец ребёнка: Пранцузов Филипп Павлович
хутор Гондарево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Пранцузов Филипп Павлович
хутор Гондарево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пранцузов Алексей
Отец ребёнка: Пранцузов Филипп Павлович
хутор Гондарево
Смерть
Неизвестно