Аюр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аюр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Доржо

Мать: Бэлигма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баир

Мать ребёнка: Серафима

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