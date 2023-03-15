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Прахт Иван Иоганович
Прахт Иван Иоганович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.09.1962
Пол
Мужской
Отец
Прахт Иоган Карлович
1935 г.р.
Мать
Прахт (Мартын) Фрида Яковлевна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1962
Отец:
Прахт Иоган Карлович
Мать:
Прахт Фрида Яковлевна
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