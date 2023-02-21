Галанза (Тржецяк) Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тржецяк Анатолий Евгеньевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барто Лариса Петровна
Отец ребёнка: Галанза Пётр Николаевич
Смерть
Около 1962