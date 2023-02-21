Галанза (Тржецяк) Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галанза (Тржецяк) Ирина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1962

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тржецяк Анатолий Евгеньевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галанза Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барто Лариса Петровна

Отец ребёнка: Галанза Пётр Николаевич

Смерть
Около 1962
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