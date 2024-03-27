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Крук Соломон
Крук Соломон
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Древо
Место рождения
Польша
Дата рождения
1872
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Крук Хаим
Около 1832 г.р.
Мать
Крук Ревекка
1834 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец:
Крук Хаим
Мать:
Крук Ревекка
Польша
Смерть
Неизвестно
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