Крук Соломон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крук Соломон

Место рождения

Польша

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1832 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Крук Хаим

Мать: Крук Ревекка

Польша
Смерть
Неизвестно
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