Панкратович Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратович Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.?

Дочь: Панкратович Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Панкратович Светлана Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратович Денис Андреевич

Мать ребёнка: Панкратович Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкратович Светлана Александровна

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