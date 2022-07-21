Киргизов Константин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киргизов Константин Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.2022

Отец: не указан

Мать: Стасюкевич Надежда Ивановна

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