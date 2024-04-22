Васильев Вениамин Гаврилович
Место рождения
Дата рождения27.03.1896 ст.
Дата смерти25.05.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1896 ст.
Крещение
30.03.1896 ст.
Восприемники: с. Верх-Ирменского и.д. псаломщика Гаврил Николаевич Риссов и солдатская жена Мария Ивановна Королева.
Смерть
25.05.1896 ст.
Запись № 44 о смерти 25 мая 1896 года сына крестьянина д. Верх-Чиковской Гаврила Маркеловича Васильева – Вениамина. Умер в 1.5 месяца от оспы.
Похороны
25.05.1896 ст.
Похоронен "на кладбище Верх-Чикском".