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Васильев Вениамин Гаврилович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

27.03.1896 ст.

Дата смерти

25.05.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
27.03.1896 ст.

Отец: Васильев Гаврила Маркелович

Мать: Васильева Татьяна Никифоровна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
30.03.1896 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: с. Верх-Ирменского и.д. псаломщика Гаврил Николаевич Риссов и солдатская жена Мария Ивановна Королева.
Смерть
25.05.1896 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 44 о смерти 25 мая 1896 года сына крестьянина д. Верх-Чиковской Гаврила Маркеловича Васильева – Вениамина. Умер в 1.5 месяца от оспы.
Похороны
25.05.1896 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронен "на кладбище Верх-Чикском".
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