Арбогаст (Arbogast) Якоб (Jacobus)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1694
Дочь: Арбогаст Мария Барбара
Мать ребёнка: Мария Катарина
Ашбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Катарина
Смерть
Неизвестно