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Кадашевы Гавриил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кадашевы Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Кадашевы Гавриил Гаврилович

Мать ребёнка: Кадышевы Василиса Яковлевна

Пятницкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Кадашевы Яков Гаврилович

Мать ребёнка: Кадышевы Василиса Яковлевна

Место жительства
1893
Чернореченский, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Список переселенцев
Рождение ребёнка
11.03.1895

Дочь: Дарья Гавриловна

Мать ребёнка: Кадышевы Василиса Яковлевна

Чернореченский, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
24.04.1897

Дочь: Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: Кадышевы Василиса Яковлевна

Чернореченский, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
06.01.1904

Дочь: Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Кадышевы Василиса Яковлевна

Чернореченский, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга родившихся