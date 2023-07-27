Кадашевы Гавриил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кадашевы Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кадашевы Гавриил Гаврилович
Мать ребёнка: Кадышевы Василиса Яковлевна
Пятницкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Кадышевы Василиса Яковлевна
Место жительства
1893
Список переселенцев
Рождение ребёнка
11.03.1895
Дочь: Дарья Гавриловна
Мать ребёнка: Кадышевы Василиса Яковлевна
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
24.04.1897
Дочь: Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: Кадышевы Василиса Яковлевна
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
06.01.1904
Дочь: Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Кадышевы Василиса Яковлевна
Метрическая книга родившихся