Федотова (Кувшинова) Матрёна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Кувшинова) Матрёна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1965

Сын: Федотов Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Федотов Тимофей

Рождение ребёнка
27.08.1970

Сын: Федотов Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Федотов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токарева Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Федотов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муртазалиева Любовь Тимофеевна

Отец ребёнка: Федотов Тимофей

Смерть
Неизвестно
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