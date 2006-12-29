Арутюнов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арутюнов Яков

Место рождения

Москва

Дата рождения

29.12.2006

Пол

Мужской

Отец

1975 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.2006

Отец: Арутюнов Алексей

Мать: Арутюнова Мария

Москва
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