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Арутюнов Яков
Арутюнов Яков
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Место рождения
Москва
Дата рождения
29.12.2006
Пол
Мужской
Отец
Арутюнов Алексей
1975 г.р.
Мать
Арутюнова (Пятина) Мария
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.2006
Отец:
Арутюнов Алексей
Мать:
Арутюнова Мария
Москва
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