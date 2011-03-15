Кривенко (Баранник) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко (Баранник) Вера

Место рождения

хутор Вовчий, Александрийский рай-он. Кировоградской обл.

Дата рождения

10.07.1927

Дата смерти

15.03.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

хутор Вовчий, Александрийский рай-он. Кировоградской обл.
Рождение ребёнка
05.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривенко Анатолий

Кривой Рог, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенко Анатолий

Работа или профессия
Неизвестно
Химик -аналитик
Образование
Неизвестно
Кривой Рог, Украина
Криворожский политехнический техникум
Смерть
15.03.2011
Кривой Рог, Украина
Похороны
Неизвестно
Кривой Рог, Украина, старом криворожском.