Кривенко (Баранник) Вера
Место рожденияхутор Вовчий, Александрийский рай-он. Кировоградской обл.
Дата рождения10.07.1927
Дата смерти15.03.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
хутор Вовчий, Александрийский рай-он. Кировоградской обл.
Рождение ребёнка
05.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кривенко Анатолий
Кривой Рог, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривенко Анатолий
Работа или профессия
Неизвестно
Химик -аналитик
Образование
Неизвестно
Кривой Рог, Украина
Криворожский политехнический техникум
Смерть
15.03.2011
Кривой Рог, Украина
Похороны
Неизвестно
Кривой Рог, Украина, старом криворожском.