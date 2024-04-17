(Батракова) Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1882
Отец: Батраков Константин Васильевич
Мать: не указана
Восприемник
03.05.1892 ст.
Лобаново, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - у младшей сестры Пелагеи Константиновны ППК ГАПК Ф 37 оп 6 д 196 №29ж стр 14
Смерть
Неизвестно