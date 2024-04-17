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(Батракова) Мария Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1845 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: Батраков Константин Васильевич

Мать: не указана

Восприемник
03.05.1892 ст.
Лобаново, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - у младшей сестры Пелагеи Константиновны ППК ГАПК Ф 37 оп 6 д 196 №29ж стр 14
Смерть
Неизвестно

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